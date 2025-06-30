Нападающий Терехов продлил контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов продлил контракт с казанским клубом. Форвард принял квалификационное предложение клуба. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

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Новое соглашение с Тереховым рассчитано до 31 мая 2026 года.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/2025 23-летний Терехов принял участие в 39 играх за и набрал 10 (6+4) очков. также на его счету два в Кубке Гагарина, в которых забил один гол. Суммарно за три сезона форвард провёл за казанцев 69 матчей матчей и набрал 13 (8+5) очков.