В «Детройте» оценили приобретение вратаря Джона Гибсона
Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман оценил обмен вратаря Джона Гибсона из «Анахайм Дакс».
«Джон на протяжении всей своей карьеры был проверенным стартовым вратарём НХЛ. И вы знаете, поскольку «Анахайм» прошёл через процесс перестройки, это, вероятно, немного повлияло на его игру. По мере того, как их команда становится лучше, у них есть хороший молодой вратарь в лице Лукаша Достала. Джон ищет больше возможностей для игры, и мы рассчитываем на него, очевидно, чтобы он дал нам качественную игру в старте и улучшил нашу команду», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.
31-летний Гибсон пропустил первые 12 матчей минувшего сезона после операции в связи с аппендицитом, затем пропускал несколько игр из-за травм. Всего в сезоне-2024/2025 вратарь провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 11 побед с 91,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,77.