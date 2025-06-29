"Бостон" подписал новый контракт с хоккеистом Хуснутдиновым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» подписал двухлетний контракт с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым.

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Зарплата 22‑летнего хоккеиста составит 925 тысяч долларов за сезон.

Хуснутдинов был обменян в «Бостон» из «Миннесоты» в марте 2025 года. Всего он провел 75 матчей в регулярном чемпионате, забив пять голов и сделав семь результативных передач.

Уроженец Москвы изначально был выбран «Миннесотой» во втором раунде (37‑й общий номер) драфта НХЛ 2020 года. Форвард выступает в лиге с 2024 года.