Губерниев — о результатах драфта НХЛ для россиян: сказывается недостаток международных игр

Известный российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о первом раунде драфта НХЛ, в котором впервые за 20 лет не оказалось полевых игроков из России. Под общим 20-м номером был выбран только один россиянин – вратарь «Красной Армии» Пётр Андреянов.

© Чемпионат.com