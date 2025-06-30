В чем причины низкого драфта россиян в НХЛ?

Рустам Шарафутдинов — о главной ярмарке североамериканского хоккея и выборе российских игроков.

От прошедшего драфта Национальной хоккейной лиги в плане выбора российских игроков мало что ожидали. Их могли вообще не выбрать в первом раунде, а то, что там оказался вратарь из системы ЦСКА, сейчас считается чуть ли не успехом. Удивляться тут нечему — вратарская школа в нашей стране по-прежнему находится на высоком уровне. Отсюда и результат — семь выбранных вратарей, один из которых в первом раунде, а еще двое — во втором. Нельзя давать советы тем же Петру Андреянову из "Красной армии" и Семену Фролову из "Спартака", когда им стоит уезжать в Северную Америку. Практика показывает, что у всех игроков свой путь развития и свои обстоятельства в этом плане, и тут дело даже не в длительных контрактах с их нынешними клубами. Обоим еще предстоит непростой переход из юниорского и молодежного во взрослый хоккей.

В прошлом году в первом раунде было взято четыре наших игрока, и один из них, Иван Демидов, уже сыграл за "Монреаль" в плей-офф. Сейчас ожидать, чтобы кто-то из молодых выстрелил в следующем сезоне, очень сложно. Огорчаться этому не стоит. Как уже было сказано выше, у каждого игрока свой путь развития, стабильность юным хоккеистам обычно мало свойственна. Немало случаев, когда звездами становятся те, кто был выбран из низших раундов (Павел Дацюк по прозвищу Волшебник был выбран вообще в шестом предпоследнем раунде). Наоборот, полно ситуаций, когда взятые в первом раунде ребята не оправдывали выбор. Да, были точные попадания с Ильей Ковальчуком, Александром Овечкиным и Евгением Малкиным, но был и Наиль Якупов, по сути, завершивший свою карьеру в НХЛ спустя шесть лет после выбора на драфте.

IIHF по-прежнему тормозит развитие молодых российских игроков

Перед драфтом на слуху было имя Ивана Рябкина. Год назад говорили, что его могли выбрать из первых пяти игроков в стартовом раунде. Но та самая нестабильность и помешала — в России для него это вылилось в проблемы игрового плана и характера, что вынудило хоккеиста отправиться в одну из молодежных лиг Северной Америки. Сыграл он там неплохо, но при собеседовании с клубами НХЛ перед драфтом опять подвел характер, и в итоге — 62-й выбор от "Каролины". В отличие от многих россиян, Рябкин был на церемонии драфта, и, как показалось, он неподдельно был рад, когда его объявили. Кто-то считает этот 62-й пик низким для него, но, возможно, наоборот, ему повезло. Тем более что его взяла "Каролина" — рекордсмен среди клубов НХЛ по количеству выбора россиян в последние четыре года (18 игроков). Стоит ли ему оставаться в Америке либо вернуться в Россию, также непонятно. Рецепта успеха тут не выпишешь — все индивидуально.

Огорчает то, что развитие наших игроков тормозит пресловутое отстранение наших сборных от международных соревнований. Выступления на молодежном и юниорском чемпионатах мира, Кубке Глинки/Гретцки (неофициальный чемпионат мира среди юниоров, проводящийся, как правило, в августе) также являются показателем уровня развития молодых хоккеистов, и по этим турнирам скауты клубов НХЛ и аналитики также делают выводы о потенциале игроков. Конечно, тут больше жаль не их, а самих молодых ребят, поскольку участие в таких турнирах помогало бы им понимать, куда надо расти дальше.