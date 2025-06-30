Фастовский поделился мнением о возможном уходе Толчинского из СКА

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможном уходе форварда Сергея Толчинского из СКА.

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28 июня агент игрока Шуми Бабаев заявил, что попросил руководство петербургского клуба отпустить своего клиента.

– Как считаете, адекватны ли требования отпустить игрока от агента?

– Это и есть работа агента. Он должен подбирать для своего клиента лучшие варианты. Он заботится о благополучии и правильном развитии своего клиента, чтобы тот получил более выгодный контракт.

– Будет ли спрос на Толчинского? Смогут ли армейцы его выгодно выменять?

– Трудно сказать по поводу выгодного обмена. Но на Сергея будет спрос без сомнений. Это игрок высокого уровня, очень мастеровитый, эффективный и забивной. Всегда такие острые нападающие в дефиците. Многим клубам такие игроки, конечно, нужны. Важно, чтобы он смог себя проявить.

– Толчинский не получал много игрового времени у Ротенберга. Выходит, что и Ларионову он может быть не нужен, раз так говорит его агент?

– Возможно, Игорь Николаевич решил, что все-таки это не игрок для его топ-6, а Толчинский, безусловно, претендует на такую роль. Если это так, то агент, конечно, попросил обмен.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 Толчинский набрал 16 очков (7+9) в 48 матчах, в Кубке Гагарина он провел 4 игры и не отметился результативными действиями.