Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо» и хочет создать аналог «Хоккейного города», имеющийся у СКА («Mash на спорте»)
Роман Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо».
Функционера назначат в среду, об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Сообщается, что Роман Ротенберг хочет создать в «Динамо» аналог «Хоккейного города», который он создал в СКА. Это учебно-тренировочная база для совершенствования хоккейного мастерства и подготовки спортсменов системы СКА.
Ротенберг также хочет ориентироваться на систему работы с молодежью, которая была в «Динамо» 1990-х. Он консультировался с Владимиром Юрзиновым по этому вопросу.
В июне Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА.