«Спартак» может обменять хоккеиста Ружичку в ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА рассматривает обмен форварда Руслана Исхакова на нападающего Адама Ружичку, который не может договориться об условиях нового контракта со «Спартаком», сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуаций.

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В минувшем сезоне Ружичка в составе «Спартака» забросил 26 шайб и отдал 19 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним семь шайб и пять результативных передач в 12 матчах плей‑офф. Исхаков в 60 матчах регулярного чемпионата забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач. В пяти матчах плей‑офф на счету форварда одна заброшенная шайба и одна результативная передача.

— Адам Ружичка не может договориться со «Спартаком» о новом контракте. Сторона словацкого нападающего запрашивает зарплату, которую не может позволить себе клуб. Руководство «красно‑белых» сейчас ведет переговоры с ЦСКА об обмене прав на форварда. Взамен «Спартак» может получить нападающего армейцев Руслана Исхакова, — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.