«Спартак» может обменять хоккеиста Ружичку в ЦСКА и получить взамен Исхакова

Матч ТВ

Хоккейный клуб ЦСКА рассматривает обмен форварда Руслана Исхакова на нападающего Адама Ружичку, который не может договориться об условиях нового контракта со «Спартаком», сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуаций.

«Спартак» может обменять хоккеиста Ружичку в ЦСКА
© ХК ЦСКА

В минувшем сезоне Ружичка в составе «Спартака» забросил 26 шайб и отдал 19 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним семь шайб и пять результативных передач в 12 матчах плей‑офф. Исхаков в 60 матчах регулярного чемпионата забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач. В пяти матчах плей‑офф на счету форварда одна заброшенная шайба и одна результативная передача.

— Адам Ружичка не может договориться со «Спартаком» о новом контракте. Сторона словацкого нападающего запрашивает зарплату, которую не может позволить себе клуб. Руководство «красно‑белых» сейчас ведет переговоры с ЦСКА об обмене прав на форварда. Взамен «Спартак» может получить нападающего армейцев Руслана Исхакова, — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.