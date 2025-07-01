Стало известно будущее Малкина в НХЛ

Генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас высказался о будущем российского нападающего Евгения Малкина в команде. Его слова приводит аккаунт Pens Inside Scoop в социальной сети X (ранее Twitter).

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«Мы встретимся во время олимпийского перерыва — посмотрим, как обстоят дела, а затем встретимся после сезона. В конце июля ему исполнится 39 лет, а он все еще играет на очень высоком уровне для игрока такого возраста. И он, очевидно, очень много значит для сообщества», — заявил Дубас.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ожидается, что клуб не будет продлевать с игроком трудовое соглашение.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

По итогам сезона-2024/25 «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 13-е место.