«Лос‑Анджелес» продлил контракт с российским форвардом Кузьменко

Клуб НХЛ «Лос‑Анджелес Кингз» продлил контракт с российским нападающим Андреем Кузьменко.

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Как сообщает пресс‑служба команды, соглашение с 29‑летним форвардом рассчитано на один год. Зарплата игрока составит 4,3 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате сезона‑2024/25 Кузьменко провел за «Лос‑Анджелес» 22 игры и набрал 17 очков (5+12). В шести играх плей‑офф форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.

Кузьменко начинал прошлый сезон в «Калгари», затем был обменян в «Филадельфию», потом — в «Лос‑Анджелес».