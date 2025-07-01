Самые ожидаемые сделки открытия рынка НХЛ

После вчерашних продлений оставшиеся без контракта игроки могут рассчитывать на отличные предложения.

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Рост потолка зарплат в НХЛ вызвал ожидаемый эффект: многие команды смогли сохранить своих ведущих свободных агентов. В отличие от той же НБА, хоккейные звёзды редко бегают по клубам в поисках лучшей жизни и уж тем более не создают суперкоманды. В последние часы своих старых контрактов большинство ведущих игроков осталось в прежних клубах — впрочем, даже так на рынке ещё есть несколько интриг.

Вратари

Пожалуй, сильнее всех на рынке выделяется Джейк Аллен. 35-летний голкипер держит стабильный уровень игры и в прошлом сезоне вошёл в топ-10 вратарей НХЛ по предотвращённым голам (GSAx) – даже с учётом того, что «Дэвилз» с ним проиграли больше матчей, чем выиграли. Аллен будет надёжным вариантом для любой команды и может стать не просто вторым номером, но и так называемым «вратарём 1B», который забирает вплоть до половины всех матчей.

Потом всё уже не так очевидно. Чех Даниэль Владарж ушёл из «Калгари» из-за желания получить роль первого номера — но с учётом истории игры голкипера за «Флэймз» сложно представить, что какая-то команда рискнёт оказать такое доверие чеху. Алекс Лайон (экс-«Детройт») и Антон Форсберг (экс-«Оттава») могут стать надёжными вариантами в качестве бэкапов. Без учёта завершившего карьеру Марка-Андре Флёри на рынке доступны лишь девять вратарей, которые провели больше 20 игр за сезон.

Александр Георгиев — лидер среди НСА по этому показателю, однако чудовищный прошлый сезон и неудавшаяся перезагрузка в «Сан-Хосе» явно акции русско-болгарского вратаря не подняли. Возможно, ему даже придётся подписать двусторонний контракт. А вот Илья Самсонов провёл нормальный сезон в «Вегасе» как по обычной статистике (16 побед в 29 матчах), так и по продвинутой (положительный GSAx).

Леворукие защитники

Сложно вспомнить, когда в топ-5 свободных агентов НХЛ попадали сразу два русских игрока. Если такое и было, то вряд ли они оба были защитниками — а в этом году Владислав Гавриков и Дмитрий Орлов возглавляют класс НСА-2025. На этом фоне слухи об отъезде Орлова в СКА, которые распространялись несколько месяцев назад, смотрятся совсем странно: людей уровня Дмитрия на нынешнем рынке мало.

В топ-10 до последнего фигурировал и Иван Проворов, однако он остался в «Коламбусе»: клуб нашёл хорошие деньги для продления контракта, кроме того, брат защитника в ближайшие годы будет учиться и играть в хоккей в местном университете. Контракт Орлова с «Каролиной» изначально казался временным вариантом на два года — Александр Никишин подрос и готов занять его место в топ-4. Ну а соглашение с Гавриковым, как сообщается, вообще было приоритетным для «Кингз»: ярославский защитник стал одним из лучших домоседов лиги, в минуты которого даже Макдэвиду редко дают развернуться. Однако даже отличные предложения не помогли сохранить защитника в Калифорнии.

Кто ещё выделяется на рынке? Другой суперветеран Райан Сутер вроде бы никуда уходить не планирует. Лучший бомбардир среди леворуких — Мэтт Грызлик из «Питтсбурга», но 175-сантиметровый защитник в первую очередь должен усилить большинство. Эконом-варианты — проверенные 33-летние Брайан Дюмулин и свежеиспечённый чемпион Нейт Шмидт, которые могут вписаться почти в любую третью пару команды НХЛ.

Праворукие защитники

Клубы НХЛ стараются балансировать пары по хвату, поэтому «неправильная» рука имеет очень важное значение. Например, не все поняли, почему «Баффало» не получил за Джона Петерку звонких активов — но клубу был нужен праворукий защитник, и «клинки» забрали Майкла Кесселринга, который может отлично дополнять более атакующих Расмуса Далина и Оуэна Пауэра.

На рынок выходит всего лишь десяток праворуких защитников, в числе которых есть такие суперветераны, как Эрик Джонсон и Брент Бёрнс. Легендарный 40-летний бородач в последнее время сильно сдал и по продвинутой статистике, и по обычной. Однако Кубок Стэнли Бёрнс так и не завоевал, а порох для игры по 16-17 минут за матч остаётся. Если Брент решит не завершать карьеру, то сможет претендовать на минимальный контракт с хорошими бонусами за матчи, которые доступны игрокам 35+.

До вчерашнего дня единственной доступной на рынке звездой в расцвете сил был Аарон Экблад. Первый номер драфта-2014 даже произнёс перед болельщиками речь, сильно смахивавшую на прощальную. Долгое время все инсайдеры намекали на то, что Аарон выходит на рынок, однако один из старожилов команды сделал существенную скидку команде, в цветах которой играет много лет. Теперь самое громкое имя — это Бёрнс.

Центральные нападающие

Ещё несколько дней назад потенциальные покупатели могли облизываться на Сэма Беннетта, Джона Тавареса, Мэтта Дюшейна и Клода Жиру. Однако все они — спасибо росту потолка — подписали новые контракты со своими клубами. При этом позиция центрфорварда остаётся дефицитной и дорогой. Даг Армстронг из «Сент-Луиса» недавно говорил: «Мы являемся одной из 27 команд, которые хотели бы найти второго центра». Конечно, это преувеличение, однако хорошо описывает ситуацию.

И теперь на рынке НСА есть буквально один качественный кандидат для игры в топ-6 — это Микаэль Гранлунд. В топ-20 свободных агентов по версии TSN, если брать только центров, также входят Пиус Зутер, который выдал свой лучший сезон в карьере в «Ванкувере» (46 очков), и Джек Рослович. Однако это варианты уже для третьего звена, как и ребята уровня Кристиана Дворака и Ника Бьюгстада.

На этом фоне акции Евгения Кузнецова могут вырасти. С учётом ситуации на рынке даже потенциальные четвёртые центры могут просить около $ 2 млн в год. При этом сторона Кузнецова – с учётом расторжения питерского контракта и получения компенсации, а также возвращения в НХЛ – вряд ли будет просить очень много. Конечно, это существенный риск в первую очередь по нехоккейным причинам. Однако в ситуации, когда немалая часть будущих НСА лает на шайбу, риск за небольшую цену может быть оправдан.

Вингеры

Самая массовая хоккейная профессия, казалось, будет хорошо представлена на рынке. Но как и в случае с центрами, самые громкие лоты ушли с молотка всего за день. Маршан остался в команде, которая идеально воплощает его «крысиную» идентичность, Патрик Кейн после обмена Владимира Тарасенко смог претендовать на хорошие бонусы в «Детройте». Обмен Митча Марнера в «Вегас» на этом фоне вообще не удивляет: мы привыкли к тому, что «рыцари» получают всё, что хотят.

В общем, теперь на рынке доступны лишь три крайних форварда, которые в прошлом сезоне набрали 40 очков и больше: Николай Элерс, Брок Бёзер и Евгений Дадонов. Примечательно, что и первый якобы не окончательно простился с «Виннипегом», но после открытия рынка посмотрит на варианты. Второго уже несколько лет связывают с родной для игрока «Миннесотой», однако обмен Тарасенко как будто бы может этому помешать. Наконец, о Дадонове даже были слухи о КХЛ — но продуктивность Евгения позволяет ему рассчитывать на ещё один хороший год в Америке.

Ещё один интересный вингер, пусть и не добравшийся до 40 очков, — пропустивший большую часть сезона Джонатан Друен. Бывший топ-форвард драфта набрал 37 очков в 43 матчах, однако практически всегда играл со старым партнёром по молодёжному хоккею Натаном Маккинноном. Другие команды такого же центра предложить не могут. Ну а в остальном на рынке есть привычная россыпь игроков для нижних звеньев: показательно, что прямо сейчас 10-е место в рейтинге Daily Faceoff занимает Кори Перри.