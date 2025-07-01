Бобровский оценил шансы россиян на участие в Олимпиаде

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поделился своими мыслями о возможном возвращении сборной России на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Соцсети

«Участвовать в Олимпиаде было бы круто. Но только с флагом и гимном, как это и должно быть. Олимпийский турнир тоже многое теряет без участия российских спортсменов не только в хоккее, но и вообще в спорте. Российские атлеты — это всегда претенденты на золото», — заявил Бобровский.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.