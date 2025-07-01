Губерниев оценил назначение Ротенберга в «Динамо»

Дмитрий Губерниев оценил назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

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Ранее стало известно, что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо». Отмечается, что Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва и вопросами инфраструктуры клуба.