В это межсезонье сразу несколько защитников, выступающих за океаном, сорвали банк. Воспользовался увеличением потолка зарплат в НХЛ и Иван Проворов, подписавший с «Коламбусом» контракт жизни. Получать россиянин будет… $ 8,5 млн в год на протяжении семи лет.

© ХК "Коламбус"

Похоже на переплату? Вроде и да, учитывая, что на богатом будущем хоккеиста пару лет назад все дружно поставили крест. Нет, в суперзвезду Иван за это время волшебным образом не превратился, однако после ухода из «Филадельфии» солидно прокачал игру в своей зоне, стал больше хитовать, ложиться под шайбу и в целом трансформировался в крайне полезного универсала. Но $ 8,5 млн?

С другой стороны, 28-летний двусторонний защитник находился в считанных часах от рынках свободных агентов, где в условиях дефицита на него точно бы нашлись серьёзные претенденты. Причём боссы «мундиров» и Проворов по рукам ведь ударили уже после того, как Аарон Экблад продлился с «Флоридой». То есть акции Ивана взлетели бы ещё выше.

Короче, у «Блю Джекетс» было два варианта: либо переплатить за своего игрока, ставшего важной частью клуба, либо отпустить его бесплатно в сомнительной надежде найти адекватную замену. Выбор если и не очевидный, то, по крайней мере, вполне объяснимый.

© Советский спорт

А за самого Проворова радостно. И не только с точки зрения хоккея. Как тут не вспомнить уже культовую историю из января 2023-го, когда уроженец Ярославля отказался выходить на раскатку в радужном свитере, спокойно и чётко объяснив: «Я православный!».

Что в конечном итоге привело к отмене ЛГБТ*-мероприятий в НХЛ. Сперва примеру Ивана последовали другие хоккеисты, а затем так называемые «Дни гордости» начали саботировать и клубы. В этом смысле Проворов – лучшая реклама России и наших ценностей.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.