ЦСКА заключил контракт с нападающим Соколовым

Российский форвард Егор Соколов подписал контракт с ЦСКА сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.Ранее московские армейцы заполучили права на Соколова у «Автомобилиста» в обмен на Даниила Гущина.

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Минувший сезон форвард провел в составе фарм-клуба «Юты», набрав 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ.

25-летний Соколов начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, затем на юниорском и молодёжном уровне выступал за челябинский «Трактор». С сезона-2017/2018 он играл в североамериканских лигах, на его счету 13 матчей в НХЛ. Егор неоднократно выступал за сборную России по своему возрасту и в 2020 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.