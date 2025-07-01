Фетисов оценил риски в назначении Ротенберга в ХК «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что не видит рисков в назначении Романа Ротенберга в совет директоров московского «Динамо».

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Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Ротенберг вошел в совет директоров «бело‑голубых», где преимущественно будет отвечать за подготовку резерва.

— У нас все где‑то воспитывают и готовят деток. Всё приходит из опыта. Роман уже набрал весь тренерский опыт. Я думаю, что он понимает свою ответственность. У него есть понятие, как организовывать детский хоккей. Думаю, это было взвешенное решение, все‑таки «Динамо» — солидная организация, и он с молодежкой справится, с детьми тоже. Никаких рисков не вижу, — сказал Фетисов РБК.

Ротенбергу 44 года, он первый вице‑президент Федерации хоккея России, с 2022 по 2025 год занимал пост главного тренера СКА. На Олимпиаде‑2018 в Пхенчхане он был главой штаба сборной России, которая завоевала золотые медали.