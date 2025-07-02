«Адмирал» и «Северсталь» совершили обмен вратарями

«Адмирал» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого состав дальневосточного клуба пополнил вратарь Дмитрий Шугаев. Команда из Череповца получила голкипера Всеволода Скотникова и денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «Адмирала».

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27-летний Шугаев — воспитанник ярославского «Локомотива». В 2018 году хоккеист перешёл в систему «Северстали». В КХЛ на счету вратаря 128 матчей с 91% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,54.

23-летний Скотников является воспитанником московского ЦСКА. В составе армейцев прошёл всю хоккейную вертикаль. В сезоне-2019/2020 дебютировал за ЦСКА в матче с «Амуром» и одержал свою первую победу в КХЛ. Всего на его счету девять матчей в лиге с 92,6% отражённых бросков.