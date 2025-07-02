Миллер подписал восьмилетний контракт с «Каролиной»

«Каролина» подписала контракт с американским защитником Кей‑Андре Миллером, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© Матч ТВ

Миллер перешел в «Харрикейнз» в результате обмена с «Нью‑Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили американского защитника Скотта Морроу, условный выбор в первом раунде драфта НХЛ‑2026 и выбор во втором раунде драфта НХЛ‑2026.

Соглашение с Миллером рассчитано на восемь лет. Средняя зарплата американца составит 7,5 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне 25‑летний хоккеист провел в составе «Рейнджерс» 74 матча, набрал 27 (7+20) очков и стал вторым по результативности защитником команды после Адама Фокса (10+51). Он был выбран «Рейнджерс» под общим 22‑м номером на драфте НХЛ 2018 года.