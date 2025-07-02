Все сделки с российскими хоккеистами после открытия рынка в НХЛ

Некоторые сменили клуб, кто-то остался в старых командах, а один покинул КХЛ ради «Каролины».

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1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов. Началось всё достаточно спокойно, однако затем клубы лиги удивили рядом громких сделок.

Ожидаемо одними из главных действующих лиц стали российские хоккеисты. Ещё в преддверии открытия рынка СА было совершено несколько крупных ходов. Мы решили собрать все сделки последних дней с участием российских игроков, включая обмен Владимира Тарасенко в качестве бонуса. Не брали только квалификационные предложения (например, как у Дмитрия Воронкова) и обмены прав на хоккеистов (как в случае с Ильёй Сафоновым).

Так что с конца июня с участием россиян состоялось аж 10 сделок. Кто же получил новые контракты и обрёл новые клубы?

Иван Проворов, «Коламбус» — $ 59,5 млн, 7 лет

Российский защитник долго был предметом активных слухов о потенциальном обмене из «Блю Джекетс», но в итоге клуб, как поговаривают, не увидел интересных вариантов и выложил Проворову крупный контракт. 28-летний хоккеист подписал семилетнее соглашение на общую сумму $ 59,5 млн. Кэпхит составит $ 8,5 млн.

Скорее всего, «Коламбусу» пришлось немного переплатить Ивану, чтобы сохранить его в своих рядах, однако в целом он получил достойный контракт. Нельзя сказать, что Проворов не заслужил таких денег. Всё-таки в «Блю Джекетс» он является надёжным оплотом обороны и отлично справляется со своими обязанностями. Кроме того, в минувшем сезоне защитник набрал 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».

Контракт Проворова стал самым крупным в нынешнее межсезонье для россиян.

Александр Романов, «Айлендерс» — $ 50 млн, 8 лет

«Нью-Йорк Айлендерс» не стал дожидаться, пока Александр Романов выйдет на рынок свободных агентов (хоть и ограниченных), и предложил 25-летнему защитнику контракт аж на восемь лет. Общая сумма сделки составила $ 50 млн, в среднем за год хоккеист будет получать $ 6,25 млн.

В минувшем регулярном чемпионате Романов хорошо проявил себя. За 64 матча Александр набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5». После обмена Ноа Добсона и продолжительного контракта россиянину становится всё более очевидным, что на него, вероятно, рассчитывают как на главного или на одного из главных защитников клуба, видя в нём будущее франшизы.

Владислав Гавриков, «Рейнджерс» — $ 49 млн, 7 лет

Не все россияне остались в своих прежних командах. Больше всех выиграл Владислав Гавриков. 29-летний защитник не сумел договориться с «Лос-Анджелесом» и решил продолжить карьеру в «Рейнджерс». Хоккеист поставил свою подпись под семилетним контрактом на общую сумму $ 49 млн. Кэпхит составит $ 7 млн.

Примечательны подробности этого соглашения. В первые два сезона контракта Гавриков будет получать по $ 1 млн в качестве основного оклада и по $ 8 млн бонусами. В третий год — $ 1 млн зарплаты + бонус $ 6,65 млн, в четвёртый— $ 1 млн + бонус $ 5,55 млн, в пятый — $ 1 млн + бонус $ 5 млн, в шестой — $ 3,4 млн + бонус $ 2 млн, в седьмой — $ 5,4 млн.

В контракте также предусмотрен пункт о запрете на обмен в первые пять лет. На шестой сезон вступит в силу список из 20 команд, куда защитника можно обменять, на седьмой — список из 15 клубов.

Переход в «Лос-Анджелес» в марте 2023 года пошёл Гаврикову на пользу. Владислав, уже будучи сильным хоккеистом, за два года в «Кингз» сумел спрогрессировать и абсолютно заслужил новый крупный контракт. В прошедшем регулярном чемпионате защитник принял участие во всех 82 матчах, набрав 30 (5+25) очков при показателе полезности «+26». В плей-офф он сыграл шесть матчей, записав на свой счёт 2 (0+2) очка при показателе полезности «-1».

Андрей Кузьменко, «Лос-Анджелес» — $ 4,3 млн, 1 год

А вот с Андреем Кузьменко «Лос-Анджелесу» удалось договориться. «Кингз» подписали с 29-летним нападающим соглашение на один год и $ 4,3 млн.

Новый контракт Андрея можно считать успехом для хоккеиста. Он несильно потерял в деньгах, получив по-прежнему достойную сумму, и при этом сохранил место в клубе, который в новом сезоне будет решать серьёзные задачи.

Кузьменко за последние полтора года помотало по НХЛ. С февраля 2024 года нападающий поменял четыре команды: «Ванкувер», «Калгари», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес». За «королей» он успел сыграть 22 матча регулярного чемпионата, набрав 17 (5+12) очков при показателе полезности «+6». Именно в этом сезоне Андрей дебютировал в Кубке Стэнли, причём сделал это максимально успешно: 6 (3+3) очков в шести встречах. Кажется, Кузьменко наконец нашёл свой клуб, так что любая возможность задержаться в «Кингз» — это однозначный успех.

Марат Хуснутдинов, «Бостон» — $ 1,85 млн, 2 года

Марат Хуснутдинов негласно открыл рынок свободных агентов для россиян, подписавшись раньше всех остальных — ещё 29 июня. «Бостон» предложил 22-летнему нападающему контракт на два года и общую сумму $ 1,85 млн. Кэпхит форварда составит $ 925 тыс.

Хуснутдинов перешёл в «Брюинз» 7 марта 2025 года в результате обмена с «Миннесотой». Марат неплохо себя проявил, за 18 матчей набрав 5 (3+2) очков при показателе полезности «-5». За «дикарей» в минувшем сезоне он оформил лишь 7 (2+5) очков в 57 встречах.

Сейчас «Бостон» переживает тяжёлые времена, так что российский нападающий может качественно развиваться в составе «мишек», получая свои шансы. Может быть, Хуснутдинов поможет «Брюинз» вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли, а может, зарекомендует себя и пойдёт на повышение.

Даниил Тарасов, «Флорида» — $ 1,05 млн, 1 год

У «Флориды» случилось пополнение. Теперь бэкапом Сергея Бобровского станет его соотечественник — Даниил Тарасов. 26-летний вратарь подписал контракт на один год и $ 1,05 млн.

Период в «Коламбусе» нельзя назвать удачным для голкипера. В какой-то момент он даже завоёвывал звание первого номера, однако удержать его не выходило. Слабая игра «Блю Джекетс» не помогала, да и конкуренцию с Элвисом Мерзликиным было тяжеловато выдержать. В прошедшем регулярном чемпионате Тарасов сыграл 20 матчей, одержав семь побед при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков.

В составе «Флориды» у Даниила точно будут шансы, поскольку Бобровскому понадобится отдых, но на этот раз вратарь получит более благотворную почву для развития и впервые попробует себя на уровне топ-клуба. Хороший вариант для Тарасова. Да и Боб ему точно поможет.

Евгений Дадонов, «Нью-Джерси» — $ 1 млн, 1 год

Евгению Дадонову уже 36 лет, но не было сомнений, что в НХЛ он ещё задержится. После успешного периода в «Далласе» нападающий решил начать новую главу своей карьеры, подписав контракт с «Нью-Джерси». Соглашение рассчитано на один сезон и $ 1 млн + бонусы.

Дадонов с февраля 2023 года выступал за «Даллас» и за это время провёл 154 матча за «Старз», набрав 78 (35+43) очков. В минувшем сезоне Евгений записал на свой счёт 40 (20+20) очков в 80 встречах регулярного чемпионата. Нападающий стал важной частью «шерифов», качественно выполняя черновую работу и при этом успешно проявляя себя в атаке. Несмотря на возраст, Дадонов — железное усиление для «Дэвилз».

Амир Мифтахов, «Каролина» — $ 775 тыс., 1 год

Амир Мифтахов наконец созрел для того, чтобы попробовать себя в НХЛ. 25-летний вратарь подписал однолетнее соглашение с «Каролиной» на сумму $ 775 тыс.

Пробиться в основу «Харрикейнз» будет крайне сложно. Даже Пётр Кочетков до сих пор не смог завоевать звание первого номера «ураганов», уступив 35-летнему Фредерику Андерсену. В СМИ отмечали, что Мифтахов надеется на регулярную практику в НХЛ, поскольку основной вратарь команды достаточно травматичен. Кроме того, Андерсен может быть занят подготовкой к матчам за сборную Дании на Олимпийских играх в Милане. Так что при лучших раскладах Амир будет биться за место в воротах с Кочетковым.

Минувший сезон Мифтахов провёл в «Ак Барсе», сыграв 30 матчей регулярного чемпионата КХЛ и одержав 13 побед при 92,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,18.

Георгий Меркулов, «Бостон» — $ 775 тыс., 1 год

Георгий Меркулов продолжает сражаться за своё место в НХЛ. 24-летний нападающий продлил контракт с «Бостоном» на один год и $ 775 тыс.

Минувший сезон уроженец Рязани провёл в основном в АХЛ. За «Провиденс Брюинз» Меркулов сыграл 59 матчей, набрав 54 (15+39) очка и став лучшим бомбардиром и ассистентом клуба в чемпионате. В НХЛ Георгий провёл всего шесть матчей, записав на свой счёт результативную передачу.

Несмотря на недостаток игровой практики в основной команде, грядущий сезон может стать прорывным для нападающего. Проблемный «Бостон» наверняка задействует главную звезду своего фарма в АХЛ. Так что шансы у Меркулова точно будут. Вопрос в том, как он ими распорядится.

Владимир Тарасенко, из «Детройта» в «Миннесоту»

Во всей массе подписаний случай Владимира Тарасенко отличается, поскольку его контракт будет действовать ещё год. 33-летний нападающий был обменян из «Детройта» в «Миннесоту» на легендарное «будущее вознаграждение».

В минувшем сезоне Тарасенко набрал всего 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата. В «Детройте» явно разочаровались в нападающем и решили скинуть с себя тяжеловесный контракт Владимира. Двухлетнее соглашение будет действовать ещё один год, за который форвард получит $ 4,75 млн.

Посмотрим, получится ли Тарасенко помочь Кириллу Капризову вывести «Уайлд» на новый уровень.

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