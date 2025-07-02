Хоккеист Свечников подписал контракт с «Амуром»

Нападающий Евгений Свечников продолжит карьеру в хабаровском «Амуре», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Соглашение с 28‑летним игроком рассчитано на один сезон. Ранее Свечников покинул нижегородское «Торпедо».

С 2017 по 2023 год Свечников выступал в НХЛ, где провел 172 матча за «Детройт», «Виннипег» и «Сан‑Хосе», набрал 45 (20+25) очков по системе «гол+пас». В 2023 году Свечников вернулся в КХЛ и выступал за казанский «Ак Барс» и «Торпедо».

В минувшем сезоне он отыграл 57 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 24 (13+11) очков. В плей‑офф на его счету три игры.