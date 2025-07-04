Шарипзянов оценил, является ли «Авангард» фаворитом на Кубок Гагарина

‎Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мнением о шансах омского клуба на победу в Кубке Гагарина в новом сезоне КХЛ.

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‎«Сейчас нет фаворитов. Фаворит будет в конце мая, а сейчас бесполезно говорить об этом. Понятно, что все это интересно болельщикам пообсуждать, порассуждать, но наше дело – играть», — приводит слова Шарипзянова «Чемпионат».

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‎В прошлом сезоне «Авангард» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где в 7 матчах уступил будущему обладателю Кубка Гагарина «Локомотиву» (3-4). В первом раунде омичи переиграли «Металлург» (4-2).

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‎Регулярный чемпионат «ястребы» закончили на шестой строчке в Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 матчах.

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‎В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 29-летний Шарипзянов провел 68 матчей и набрал 47 (13+34) очков. В плей-офф на счету российского защитника 13 игр и 6 (2+4) очков. Контракт хоккеиста с омским клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.