Антон Курьянов вошел в тренерский штаб ЦСКА
Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу московского ЦСКА, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.
Контракт 42‑летнего Курьянова рассчитан на пять лет.
В декабре 2024 года Курьянов вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива», который по итогам сезона впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее специалист занимал должности тренера и генерального менеджера в омском «Авангарде».
В качестве игрока Курьянов в составе сборной России выиграл золото чемпионата мира 2009 года.