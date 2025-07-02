Антон Курьянов вошел в тренерский штаб ЦСКА

Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу московского ЦСКА, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Контракт 42‑летнего Курьянова рассчитан на пять лет.

В декабре 2024 года Курьянов вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива», который по итогам сезона впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее специалист занимал должности тренера и генерального менеджера в омском «Авангарде».

В качестве игрока Курьянов в составе сборной России выиграл золото чемпионата мира 2009 года.