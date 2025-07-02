Афигенов прокомментировал назначение Ротенберга в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Максим Афиногенов поделился о том, что экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых.

© Спорт день за днем

«Недавно мы встречались с Романом Борисовичем и обсуждали все эти моменты. И у нас абсолютно одинаковый взгляд на то, как должна функционировать детская спортивная школа, выстраиваться тренировочный процесс с учётом современных тенденций», — приводит слова Афиногенова «Чемпионат».

Вчера, 1 июля, стало известно, что Ротенберг будет отвечать за развитие детско-юношеского и молодежного хоккея.

Сам Ротенберг заявил, что перед клубом стоят серьезные цели, и развитие детско-юношеского и молодежного хоккея является ключевой задачей на долгие годы. Российский специалист рассказал, что «Динамо» будет выстраивать эффективную систему подготовки резерва, создавая передовые условия для молодых игроков, включая современную инфраструктуру, высококлассную медицину и уникальные методики для тренеров.