ХК ЦСКА подписал контракт с канадским вратарем

Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с канадским голкипером Спенсером Мартином. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано на два года.

Мартину 30 лет, в сезоне-2024/25 он выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" и за играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) фарм-клуб "Каролины" "Чикаго Вулвз". Также в НХЛ он представлял "Ванкувер", "Колорадо" и "Коламбус", всего в лиге на его счету 66 матчей, в которых он одержал 24 победы. В минувшем сезоне АХЛ канадец провел за "Чикаго Вулвз" 31 матч и одержал 20 побед.