Фетисов назвал Бобровского «настоящим мужиком»

Фетисов о Бобровском: «Настоящий мужик и патриот своей страны. Если бы все думали, что нужно выступать только с флагом и гимном, у нас все было бы по-другому»
Вячеслав Фетисов оценил желание Сергея Бобровского играть за сборную России.
«Сергей Бобровский – настоящий мужик и патриот своей страны. Флаг и гимн – это главные атрибуты принадлежности человека к своей стране. Бобровский ощущает это, хоть и живет и работает в другой стране. Сергей не случайно выходит с флагом России на чествование победы своей команды в Кубке Стэнли. Если бы все думали, как Бобровский, что нужно выступать только с национальным флагом и гимном, у нас все было бы по-другому», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.