Фетисов высказался о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Непонятный бред, на трофее имена наших спортсменов»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что не понимает, почему Национальная хоккейная лига (НХЛ) не разрешает российским хоккеистами привозить Кубок Стэнли в Россию.
Россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов в составе «Флориды» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей‑офф НХЛ со счетом 4–2 и завоевали Кубок Стэнли второй год подряд. С 2022 года НХЛ запрещает игрокам привозить трофей в Россию.
— Это бред. Мне непонятно, почему наши хоккеисты не могут привозить Кубок Стэнли на свою родину, в Россию. Очень странно. Трофей не принадлежит Америке, к его завоеванию руку прикладывают хоккеисты разных стран, с разной культурой и населением. Сколько раз наши ребята привозили трофей в Россию раньше, все были счастливы. На Кубке Стэнли много имен наших спортсменов, и они навсегда там останутся. Не понимаю этого запрета, — сказал Фетисов «Матч ТВ».