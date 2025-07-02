Фетисов высказался о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что не понимает, почему Национальная хоккейная лига (НХЛ) не разрешает российским хоккеистами привозить Кубок Стэнли в Россию.

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Россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов в составе «Флориды» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей‑офф НХЛ со счетом 4–2 и завоевали Кубок Стэнли второй год подряд. С 2022 года НХЛ запрещает игрокам привозить трофей в Россию.