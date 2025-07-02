Агент Кузнецова отреагировал на слухи о зависимости у хокеиста

Агент Евгения Кузнецова отреагировал на слухи о зависимости у нападающего.

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В среду телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что Кузнецов отказался переходить в челябинский «Трактор» из-за своей зависимости.

– Первый раз слышу об этом. Люди выдумывают, и все это транслируют. Просто безобразие какое‑то. Никаких разговоров и переговоров с «Трактором» мы не вели.

О какой зависимости может идти речь? В Челябинске ему наоборот было бы легко играть, там ему все знакомо, все бы ему помогали. Какая зависимость? Это две несовместимые вещи.

– Были ли другие варианты в КХЛ?

– Мы приняли решение не вести переговоры с клубами КХЛ. Я предварительно обсуждал варианты с людьми, но ни с кем переговоров не вел. Хотелось бы объяснений от людей, которые пишут такие гадости, – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.