Агент Кузнецова отреагировал на слухи о зависимости у хокеиста

Агент Кузнецова о слухах про зависимость форварда: «Выдумывают гадости, безобразие какое-то. В Челябинске ему было бы легко, но с «Трактором» переговоров не вели»
Агент Евгения Кузнецова отреагировал на слухи о зависимости у нападающего.
В среду телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что Кузнецов отказался переходить в челябинский «Трактор» из-за своей зависимости.
– Первый раз слышу об этом. Люди выдумывают, и все это транслируют. Просто безобразие какое‑то. Никаких разговоров и переговоров с «Трактором» мы не вели.
О какой зависимости может идти речь? В Челябинске ему наоборот было бы легко играть, там ему все знакомо, все бы ему помогали. Какая зависимость? Это две несовместимые вещи.
– Были ли другие варианты в КХЛ?
– Мы приняли решение не вести переговоры с клубами КХЛ. Я предварительно обсуждал варианты с людьми, но ни с кем переговоров не вел. Хотелось бы объяснений от людей, которые пишут такие гадости, – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.