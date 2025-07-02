Игроки НХЛ впервые за много лет выступят на Олимпийских играх

Международная федерация хоккея (IIHF), ключевые представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) подписали соглашение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2026 года, сообщает пресс‑служба NHLPA.

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— Это грандионый момент для международного хоккея и болельщиков. По инициативе IIHF мы работали совместно с НХЛ и NHLPA, а также в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, чтобы сделать это событие реальностью. Возвращение лучших хоккеистов на Олимпиаду — важный шаг для нашего вида спорта, — приводит слова президента IIHF Люка Тардиффа пресс‑служба NHLPA.

Олимпийские игр пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Хоккеисты НХЛ выступят на Играх впервые с 2014 года.