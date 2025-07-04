Агент Кравцова рассказал, где хоккеист может продолжить карьеру

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Виталия Кравцова в России, высказался по поводу вариантов продолжения карьеры российского форварда.

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— Виталий Кравцов остаётся в «Тракторе» или рассматриваются варианты с НХЛ?

— Мы ждём информацию от самого Виталия Кравцова, где он хочет продолжить карьеру: в КХЛ или НХЛ. «Трактор» сделал ему квалификационное предложение, сохранив права на игрока в КХЛ, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что права на Кравцова в НХЛ принадлежат «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. В прошедшем сезоне Кравцов сыграл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.