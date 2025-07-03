«Металлург» и ЦСКА обменялись нападающими

Нападающий Денис Зернов обменян из магнитогорского «Металлурга» в ЦСКА, сообщает пресс‑служба московского хоккейного клуба.

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В результате сделки магнитогорцы получили форварда Руслана Исхакова.

В прошлом сезоне 29‑летний Зернов сыграл в 55 матчах за «Металлург» в регулярном чемпионате и плей‑офф КХЛ, в которых набрал 24 очка (11+13). Он является обладателем двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» (2021) и «Металлурга» (2024). Всего в КХЛ Зернов сыграл 580 матчей и набрал 271 очко (134+137).

24‑летний Исхаков в сезоне‑2024/25 провел за ЦСКА 65 матчей, записал в актив 31 очко (13+18). Ранее он выступал в Северной Америке, провел два матча за «Нью‑Йорк Айлендерс» в НХЛ.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.