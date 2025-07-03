Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном. Россиянин прилетел в Россию, чтобы принять участие в благотворительном Матче года между российскими игроками НХЛ и КХЛ. Встреча пройдёт 13 июля на «ЦСКА-Арене».

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Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» и закончился со счётом 8:8. В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу, во время которого хоккеисты посостязались в точности и силе бросков — первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй остался за хоккеистами НХЛ.

Ранее стали известны составы команд на предстоящий матч.