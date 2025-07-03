Максим Шабанов получит 975 тысяч долларов за сезон в «Айлендерс».

Ранее 24-летний форвард подписал с клубом контракт на год.

По информации инсайдера Кевина Уикса, в соглашении предусмотрены бонусы в размере 3,5 млн долларов. Это максимально возможная сумма по договору новичка.

Бонусы разделены на классы «А» и «В». По классу «А» хоккеист может получить по 250 тысяч долларов за каждое из следующих достижений (суммарно не более 1 млн долларов):

• 20 голов;

• 35 передач;

• 60 очков;

• Топ-6 по среднему игровому времени среди форвардов команды (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Топ-3 по показателю полезности в команде (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• 0,73 и более очка за игру (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Попадание в сборную новичков по итогам сезона или попадание на Матч звезд НХЛ.

Бонусы класса «В» не могут превышать 2,5 млн долларов и полагаются за одно из следующих достижений:

• Топ-10 в НХЛ по голам, передачам, очкам или очкам в среднем за матч (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Получение одного из индивидуальных призов по итогам сезона в НХЛ. Для нападающих в зачет идут только «Харт Трофи», «Селки Трофи», «Морис Ришар Трофи» или «Конн Смайт Трофи»;

• Попадание в первую или вторую символическую сборную НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Шабанов, выступавший за «Трактор», стал третьим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ и вторым – в розыгрыше плей-офф.

Он набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах регулярки и добавил к ним 20 (10+10) баллов в 21 игре Кубка Гагарина.