КХЛ опубликовала расписание первых матчей в сезоне‑2025/26

КХЛ на официальном сайте опубликовала расписание первых матчей регулярного чемпионата сезона‑2025/26.

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В первый игровой день, 5 сентября, в матче за Кубок открытия встретятся «Локомотив» и «Трактор».

6 сентября пройдут матчи «Металлург» — «Ак Барс», «Торпедо» — «Салават Юлаев», ЦСКА — «Динамо» (Москва). На следующий день будут сыграны встречи «Сибирь» — «Амур», «Барыс» — «Трактор», «Нефтехимик» — «Северсталь», «Локомотив» — СКА, «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал», «Спартак» — «Сочи».

8 сентября «Авангард» примет «Ак Барс», а «Лада» — «Автомобилист». 9 сентября московское «Динамо» на своем льду встретится с «Сочи».

10 сентября «Ак Барс» примет «Автомобилист». 12 сентября свои первые домашние матчи проведут «Салават Юлаев», СКА и «Сочи». «Северсталь» в первой домашней игре сезона примет ЦСКА 14 сентября, а на следующий день домашний сезон начнут «Автомобилист», «Адмирал» и «Амур».

Позже всех свои первые домашние матчи сыграют «Трактор» (19 сентября) и минское «Динамо» (22 сентября).

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.