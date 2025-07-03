ЦСКА обменял Соколова в «Торпедо» сразу после заключения контракта

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА обменял Егора Соколова в «Торпедо», получив права на Николая Коваленко. Ранее армейский клуб подписал контракт с Соколовым, вернувшимся из Северной Америки.

© Чемпионат.com

Минувший сезон Соколов провёл в составе фарм-клуба «Юты», набрав 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ. 25-летний Соколов начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, затем на юниорском и молодёжном уровне выступал за челябинский «Трактор». С сезона-2017/2018 он играл в североамериканских лигах, на его счету 13 матчей в НХЛ. Егор неоднократно выступал за сборную России по своему возрасту и в 2020 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

В минувшем сезоне Николай Коваленко провёл за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» 57 игр, в которых записал на свой счёт 20 (7+13) очков.