Ткачев не включил Петербург в топ-3 хоккейных городов КХЛ

‎Бывший нападающий «Ак Барса» и «Трактора» Владимир Ткачев поделился мнением о самых хоккейных городах в КХЛ.

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‎«В плей-офф запомнился Минск, там очень круто болеют. В Новосибирске очень много болельщиков всегда приходит. Поэтому я назову топ-3 — Челябинск, Минск и Новосибирск», — приводит слова Ткачева «РБ Спорт».

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‎В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 Ткачев провел 67 матчей и набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф на счету 31-летнего форварда 21 игра и 10 (3+7) очков. Ранее российский хоккеист выступал за «Ак Барс» и «Локомотив».

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‎«Трактор» в прошедшем сезоне дошел до финальной серии Кубка Гагарина, где в 5 матчах уступил «Локомотиву» (1-4). На своем пути челябинцы переиграли «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

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‎В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» занял первое место в Восточной конференции, набрав 96 очков в 68 встречах.