Главный тренер ХК «Спартак» объяснил, почему отказал другим клубам КХЛ

Жамнов объяснил, почему отказал другим клубам КХЛ, которые предлагали ему лучшие условия
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему отказал другим клубам КХЛ, которые предлагали ему лучшие условия. Специалист подписал новый трёхлетний контракт с красно-белыми.
— Переговоры начали вести ещё по ходу плей-офф?
— Мы с руководителями клуба встретились после плей-офф. Конечно, разговоры перед плей-офф тоже были, но договорились вернуться к конкретному обсуждению всех деталей после окончания сезона. У меня хорошие отношения с руководством, мы друг друга полностью понимаем, поэтому диалог получился позитивным.
— Действительно ли у вас были предложения от других клубов КХЛ, о чём писали в прессе?
— Были, для меня это, не скрою, приятно. Когда я разговаривал с представителями других команд, то они понимали, что в первую очередь мои выбор и настрой будут в пользу «Спартака». Я не собирался никуда уходить. Если бы я не получил предложения от спартаковцев, то посмотрел бы, как быть дальше, а так меня всё устраивает. Команда строится, хочется доделать всё начатое до конца, чтобы всё получилось правильно и с умом. Кстати, предложения в финансовом плане от других клубов были очень хорошие, денег предлагали много, но у меня, повторюсь, отличные отношения с руководством «Спартака». Это сыграло ключевую роль», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.