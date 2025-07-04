Выяснилось, кто станет главным тренером ярославского «Локомотива»

По информации издания «Спорт-Экспресс», бывший наставник омского «Авангарда» Боб Хартли является основным кандидатом на пост главного тренера ярославского «Локомотива».

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Источником уточняется, что в тренерский штаб канадского специалиста войдут ассистенты Жак Клутье и Сергей Звягин, ранее работавшие с Хартли в Омске.

Хартли станет заменой Игорю Никитину, который покинул «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина и вновь возглавил столичный ЦСКА.

Ранее СМИ называли одним из кандидатов на пост тренера «железнодорожников» экс-наставника петербургского СКА Романа Ротенберга.

64-летний Хартли уже работал тренером в России на протяжении четырех лет – в период с 2018 по 2022 годы. В 2021-ом Боб вместе с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА.

До этого канадец 6 лет являлся консультантом в академии омичей.