Китайский "Куньлунь" в ближайшем сезоне КХЛ будет играть на "СКА-Арене"

Китайский "Куньлунь Ред Стар" все-таки переезжает. Но не в Шанхай или Пекин, о чем ходили слухи еще летом, а в Санкт-Петербург.

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В ближайшем сезоне хоккейный клуб проведет домашние матчи в чаше крупнейшего ледового дворца в мире, "СКА-Арены".

Последний факт - грустная ирония, ведь аудитория "Куньлуня" едва ли не самая скромная в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

КХЛ новость подтвердила.

"Континентальная хоккейная лига информирует об изменении домашней арены клуба "Куньлунь Ред Стар". В сезоне-2025/2026 команда примет матчи КХЛ на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. Это изменение потребовало внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена дополнительно", - сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, с сезона 2020/21 "Куньлунь" выступал в Мытищах.

А что же питерский СКА, который прошлый сезон отыграл на одноименной арене? Армейцы вернутся в "Ледовый", где ранее проводили домашние матчи. В клубе это решение объяснили капитальным ремонтом станции метро, находящейся в непосредственной близости от стадиона.