В «Сан-Хосе» объяснили подписание российского защитника Орлова

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал подписание двухлетнего контракта с российским защитником Дмитрием Орловым на общую сумму $ 13 млн.

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«Я всегда восхищался этим парнем. В нём есть что-то хищное. Он хорошо владеет шайбой, и таких, как он, не так просто найти. Они могут влиять на ход игры на обоих концах площадки», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 33-летний Орлов провёл 76 матчей за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф Кубка Стэнли 2025 года Дмитрий сыграл в 15 матчах, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.

За свою карьеру в НХЛ Орлов принял участие в 867 матчах, заработав 327 (76+251) очков в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Каролины». Вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.