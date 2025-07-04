Двукратный обладатель золотых медалей зимних Олимпийских игр и депутат государственной думы Российской федерации Вячеслав Фетисов высказал мнение на тему выступления «Куньлунь Ред Стар» в Петербурге в грядущем сезоне КХЛ.

Ранее появилась информация, что китайская команда проведет домашние игры сезона 2025-2026 на «СКА-Арене», принадлежащей петербургскому СКА.

«Решили таким образом загрузить арену играми и попробовать раскрутить китайский бренд в нашей стране. Может, раскрутят и передадут обратно в Пекин», - приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Начиная с сезона 2021-2022, «Куньлунь» проводил свои домашние встречи в подмосковных Мытищах.

Клуб из Пекина выступает в КХЛ 9 лет - с сезона-2016/17.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ китайский клуб провел свой лучший по результатам сезон после официального переезда в Мытищи.

Команда под руководством Михаила Кравца остановилась в одном шаге от попадания плей-офф, завершив выступление на 9-ой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 62 очка в 68 играх.

СКА в прошлом сезоне завершил выступление на «СКА-Арене» в первом раунде Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо».