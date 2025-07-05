Боб Хартли возглавил ярославский Локомотив"

Новым главным тренером ярославского "Локомотива" стал канадский специалист Боб Хартли.

В "Локомотиве", который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, нашли замену ушедшему в ЦСКА главному тренеру Игорю Никитину.

Пресс-служба клуба сообщила о подписании соглашения с опытнейшим канадским тренером Бобом Хартли, который имеет опыт работы в НХЛ и КХЛ.

"В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, что в активе Хартли есть победы во всех Лигах, где он работал - Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021-м году", - говорится в сообщении.

В "Локомотиве" уверены, что 64-летний наставник сможет дать дальнейший прогресс в развитии команды. Ранее Хартли побеждал в Кубке Гагарина с омским "Авангардом". А в 2001-м Кубок Стэнли под его руководством завоевал "Колорадо".