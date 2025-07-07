Губерниев предсказал будущее ХК «Локомотив»

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что ярославский «Локомотив» под руководством канадца Боба Хартли будет способен демонстрировать высокие результаты.

«Локомотив» в субботу объявил о назначении Хартли на должность главного тренера, ранее этот пост занимал Игорь Никитин, который перешел в ЦСКА.

— Сможет ли «Локомотив» под руководством Хартли побороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне?

— Конечно, смогут. Хороший тренер. Никитин вернулся в родную гавань, ЦСКА ему ближе. «Локомотив» — новый вызов, новый тренер. Я думаю, что команда будет боеспособна и бороться с новым тренером, безусловно, за самые высокие места, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Хартли привел омский «Авангард» к победе в розыгрыше Кубка Гагарина 2021 года. «Локомотив» является действующим обладателем трофея.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.