Агент Кузнецова рассказал о поиске клуба в НХЛ

‎Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего нападающего СКА Евгения Кузнецова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о будущем своего клиента.

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– Есть ли какие-либо новости о Кузнецове?

– Пока нет новостей. Работаем.

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– У вас есть запасной план, если не получится найти клуб в НХЛ?

– У меня всегда есть запасной план, но там все получится.

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– Можете ли вы рассмотреть вариант с Европой?

– Запасных вариантов много. Пока нечего говорить. Все идет хорошо по основному направлению.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 39 матчах. В Кубке Гагарина на его счету «1+2» в 6 играх.

По окончании сезона СКА разорвал контракт с 33-летним нападающим.