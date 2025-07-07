Хоккеист «Филадельфии» рассказал, чем занимается в России в отпуске

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Никита Гребенкин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что в отпуске в России постоянно тренируется, а также проводит время с друзьями.

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В марте Гребенкин в рамках обмена перешел из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Филадельфию». В КХЛ права на 21‑летнего форварда принадлежат «Металлургу», за который он выступал с 2021 по 2024 год.

— Приехал в Россию где‑то месяц назад, провожу время с друзьями, постоянно тренируюсь в зале и на льду, играю в падел. Сейчас все открывают для себя эту игру, хорошая и простая, но довольно интересная. С Ильей Набоковым решили выбраться на рыбалку, мы с ним хорошие друзья. Поехали в три часа ночи, пока доехали, прошел дождь, град, много преград преодолевали, чтобы попасть на рыбалку, поэтому хорошее приключение для нас выдалось, — сказал Гребенкин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Гребенкин в НХЛ сыграл семь матчей за «Торонто» и не отметился результативными действиями.