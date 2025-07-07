Кожевников рассказал, что его удивило по итогам драфта НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, что его удивило по итогам драфта Национальной хоккейной лиги, и отметил, что для него стал сюрпризом высокий выбор нападающего «Салавата Юлаева» Александра Жаровского. Форвард был выбран под общим 34-м номером «Монреаль Канадиенс».

© Чемпионат.com