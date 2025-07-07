Топ неограниченно свободных агентов КХЛ

Основная борьба развернётся за легионеров.

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Открытие рынка свободных агентов обычно сопровождается бурной закупкой всего того, что особенно ярко блестит. Но это межсезонье немного выбивается из колеи – в июле остаётся ещё достаточно топовых игроков, которые никак не могут трудоустроиться.

Сегодня разберём самых видных неограниченно свободных агентов, поэтому сюда не попадут такие игроки, как Ружичка и Кравцов, а также те хоккеисты, которые до 15 июля принадлежат «Витязю».

Вокруг персоны словацкого защитника постоянно ходят слухи, что он вот-вот договорится с какой-нибудь командой КХЛ, однако это всё никак не происходит. Почему? Есть подозрение, что Мартин пытается с холодной головой выбрать лучшее предложение.

В течение последних двух-трёх недель в прессе сообщали об интересе «Авангарда» и ЦСКА. Воссоединение с Игорем Никитиным в московском клубе выглядит самым вероятным вариантом.

Ротенберг и Гусев снова будут трудиться в одной организации? Похоже на то, потому что пока представить уход Гусева из «Динамо» не представляется возможным.

По обыкновению, Никита, скорее всего, подпишет контракт с бело-голубыми ближе к началу сборов, то есть к 1 августа.

История с Маминым де-факто решилась ещё в прошлом месяце – почти все СМИ сообщали о том, что контракт с московским «Динамо» согласован.

Однако к сегодняшнему дню до сих пор нет официального объявления. О чём это может говорить? Может быть, «Динамо» рассчитывает решить возможные проблемы с потолком зарплат, а потом уже официально объявить о трансфере.

Шелдон Ремпал

Спрос на просторах КХЛ на Ремпала просто огромный. «Салават Юлаев» наверняка был бы фаворитом в этой гонке, однако уфимцев неожиданно настигли большие проблемы с финансированием.

От большого контракта в Магнитогорске Ремпал отказался, но у Шелдона есть ещё как минимум четыре варианта: «Трактор», «Ак Барс», московское «Динамо» и ЦСКА. Пишут, что клубы Восточной конференции более настойчивы.

Нэйтан Тодд

Нэйтан Тодд с точностью повторяет историю Ремпала. Правда, с одним значимым отличием – на Нэйтана не такой высокий спрос. В целом это понимает и сам Тодд, пожелания по деньгам у него кратно ниже, чем у Ремпала.

Сообщается, что «Ак Барс» заинтересован в том, чтобы получить и Ремпала, и Тодда. По кошельку (и особенно по месту под потолком) два таких подписания ударят очень сильно.

Тревор Мёрфи не успел срубить куш в Петербурге по причине того, что Роман Ротенберг покинул организацию. После этого и слухи о дальнейшей судьбе канадца приутихли.

«Сибирь» находится в ожидании ответа Мёрфи, но это продлится недолго, так как у новосибирцев есть намётки на североамериканском рынке. Однако даже если Тревор покинет Новосибирск, без работы он точно не останется.

Как только Игорь Ларионов возглавил СКА, сразу появились новости, что у Андрея Локтионова большие шансы перебраться в Санкт-Петербург. Это неудивительно, так как Ларионов был агентом Андрея.

По причине того, что слухов вокруг Локтионова больше нет, а армейцы пока так и не объявили ни об одном трансфере, есть ощущение, что так всё и произойдёт.

Игорь Ларионов-младший

Нужно ли тут дополнительно что-то писать? Все будут немало удивлены, если Игорь Николаевич не приведёт за собой сына.

В прессе сообщалось, что Ларионов-младший заключит со СКА однолетний контракт.

Чарльз Робинсон

Незаменимый для «Трактора» в двух последних розыгрышах плей-офф хоккеист всё-таки не останется в Челябинске.

Да и вообще, вокруг Бадди пока полнейшая тишина, что немного удивляет. Да, Робинсон и близко не звезда, однако роль боевитого и самоотверженного игрока в третьем звене топ-клуба мог бы спокойно закрыть.

Ещё один игрок, которого не смог удержать «Салават Юлаев», но если бы позволяла ситуация, то наверняка бы сделал это.

Науменков точно не останется без команды, вопрос в другом: Михаил получит роль защитника третьей пары в команде с претензиями на высокие места или вольётся в топ-4 в клубе поскромнее?

Эрик О′Делл

О′Делл всегда был топовым легионером для КХЛ, однако травма в последнем сезоне, кажется, завершила карьеру Эрика в России. Прямо сейчас у канадца нет ни одного предложения.

Конечно, время ещё есть, и хоть какой-нибудь контракт О′Делл может получить. Только поедет ли он куда-то дальше Урала, неизвестно.

Как уже давно всем известно, Лайпсик – игрок настроения. К сожалению, для Брендана сезон для «Сибири» не закончился в начале февраля – на тот момент канадец был лучшим игроком команды.

А дальше наступил очередной спад, который закончился тем, что даже в Новосибирске Лайпсик контракт не получил. Зато, возможно, получит в Хабаровске.