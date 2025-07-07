Как стало известно «Матч ТВ», российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха.

В понедельник 39‑летний хоккеист возвращается из Турции вместе с семьей, а в США спортсмен улетит в начале сентября.

— К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ — лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций, — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

Овечкин сделал первое заявление после возвращения в Россию

Весной Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ, забросив свою 895 шайбу в ворота «Нью‑Йорк Айлендерс».