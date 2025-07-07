Губерниев оценил запрет НХЛ на интервью Овечкина в России

Дмитрий Губерниев оценил запрет НХЛ на интервью Александра Овечкина в России.

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Ранее появилась информация, что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.