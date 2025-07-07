Новый клуб Толчинского станет известен в ближайшее время

Новый клуб нападающего Сергея Толчинского станет известен в ближайшие несколько дней, заявил агент хоккеиста Шуми Бабаева.

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В понедельник СКА объявил о расторжении контракта с 30‑летним форвардом.

— Об официальном переходе Сергея Толчинского в новую организацию будет объявлено в ближайшие несколько дней, — написал Бабаев в своем Telegram‑канале.

Толчинский присоединился к СКА в 2023 году. Всего за петербургский клуб хоккеист провел 129 матчей, в которых набрал 74 (28+46) очка.

Ранее в КХЛ Толчинский выступал за ЦСКА и «Авангард», в НХЛ форвард играл за «Каролину».

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