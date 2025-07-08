«Салават Юлаев» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

Пресс-служба «Салавата Юлаева» обнародовала тренерский штаб на сезон-2025/2026.

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Главным тренером команды остаётся Виктор Козлов. В его штаб вошли ещё пять специалистов. За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжит отвечать Николай Цулыгин. Также в штабе команды остаются Владимир Потапов, отвечающий за игру в большинстве и работу с молодыми хоккеистами, тренер вратарей Дмитрий Мезенцев, тренер по ОФП Адриан Вальво и видеотренер Павел Евдищенко.

Свой первый матч в чемпионате КХЛ-2025/2026 «Салават Юлаев» проведёт 6 сентября на выезде. Соперником уфимской команды будет «Торпедо» (Нижний Новгород).